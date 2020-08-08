«Питтсбург Пингвинз» проиграл «Монреаль Канадиенс» в матче квалификации хоккейного Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счетом 0:2. Счет в серии стал 3–1 в пользу канадцев. Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин провел худший плей-офф в карьере. За четыре встречи он сумел набрать только одно очко.