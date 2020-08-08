Евросоюз вновь не включил Россию в список стран, откуда разрешен въезд во время пандемии коронавируса. В обновленный перечень Совета ЕС входят десять стран, в том числе Грузия, Южная Корея, Тунис и Уругвай. При этом из списка убрали Марокко. Также Евросоюз готов открыть границы с Китаем, если Пекин откроет их в ответ. Россия начала открывать границы с 1 августа. Выезд и въезд разрешен в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию и Абхазию.