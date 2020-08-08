В Минске задержали доверенное лицо Светланы Тихановской Андрея Смоленчука. В РОВД также увезли его жену Жанну Мякиш, сообщает телеграм-канал кандидата на пост президента. Причины пока неизвестны. Как отмечает интернет-издание Tut.by, в воскресенье Смоленчук планировал отправиться на избирательный участок в качестве наблюдателя.
2020-08-08T04:07:36+03:00
2020-08-08T04:07:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:07, 08 августа 2020
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