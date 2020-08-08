В Москве закрыли десять ресторанов и кафе за несоблюдение коронавирусных мер безопасности. На владельцев еще около тысячи столичных заведений составили административные протоколы из-за санитарных нарушений, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг. Претензии проверяющих вызвали несоблюдение посетителями социальной дистанции, нехватка масок и перчаток для персонала, отсутствие обеззараживающих средств. Некоторые заведения проигнорировали требование расставить столики на расстоянии полутора метров друг от друга и установить в помещениях ультрафиолетовые облучатели.

На прошлой неделе в Москве прошли рейды по продуктовым магазинам и метро. В результате более 6 тысяч предприятий торговли получили штрафы за несоблюдение санитарных правил на общую сумму более 300 миллионов рублей. Пассажирам в общественном транспорте выписывали штрафы за отсутствие масок и перчаток.