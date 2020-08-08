Два человека, в том числе ребенок, пострадали в результате стрельбы на юго-востоке Москвы. Инцидент произошел на улице Юных Ленинцев. Его причиной стал бытовой конфликт, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного МВД. Ранения получил мужчина и его десятилетний сын.
2020-08-08T04:05:22+03:00
2020-08-08T04:05:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:05, 08 августа 2020
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