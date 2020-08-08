«Манчестер Сити» на своем поле обыграл «Реал» в ответном матче 1⁄ 8 финала Лиги чемпионов. Встреча, проходившая при пустых трибунах, завершилась победой «горожан» со счетом 2:1. Первая игра, состоявшаяся в феврале в Мадриде, закончилась с таким же счетом в пользу английской команды. По сумме двух матчей «Манчестер Сити» одержал победу со счетом 4:2 и в четвертьфинале встретится с французским «Лионом», который по сумме двух матчей выбил из розыгрыша турнира «Ювентус». Оставшиеся раунды еврокубка пройдут с 12 по 23 августа на двух стадионах в Лиссабоне.