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03:23, 08 августа 2020

«Манчестер Сити» на своем поле обыграл «Реал» в ответном матче 18 финала Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» на своем поле обыграл «Реал» в ответном матче 18 финала Лиги чемпионов. Встреча, проходившая при пустых трибунах, завершилась победой «горожан» со счетом 2:1. Первая игра, состоявшаяся в феврале в Мадриде, закончилась с таким же счетом в пользу английской команды. По сумме двух матчей «Манчестер Сити» одержал победу со счетом 4:2 и в четвертьфинале встретится с французским «Лионом», который по сумме двух матчей выбил из розыгрыша турнира «Ювентус». Оставшиеся раунды еврокубка пройдут с 12 по 23 августа на двух стадионах в Лиссабоне.



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