SpaceX получила контракт от Пентагона на 316 миллионов долларов

Американская компания SpaceX получила контракт от Пентагона на сумму 316 миллионов долларов на запуск космических аппаратов для американских военных на 2022-2027 финансовые годы. Об этом говорится в документе пресс-службы министерства обороны. Контракт на сумму 337 миллионов также получил консорциум United Launch Alliance. Число пусков и их параметры для обеих компаний будут обговариваться на ежегодной основе.
2020-08-08T03:20:36+03:00
2020-08-08T03:20:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:20, 08 августа 2020
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