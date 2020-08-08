SpaceX получила контракт от Пентагона на 316 миллионов долларов

Американская компания SpaceX получила контракт от Пентагона на сумму 316 миллионов долларов на запуск космических аппаратов для американских военных на 2022-2027 финансовые годы. Об этом говорится в документе пресс-службы министерства обороны. Контракт на сумму 337 миллионов также получил консорциум United Launch Alliance. Число пусков и их параметры для обеих компаний будут обговариваться на ежегодной основе.