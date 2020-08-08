Госдеп объяснил отправку россиянам СМС о вознаграждении намерением получить информацию о возможных кибератаках

Госдеп объяснил отправку россиянам СМС о многомиллионном вознаграждении намерением получить информацию о возможных кибератаках перед президентскими выборами в США. Рассылка «была направлена на повышение осведомленности на международном уровне», сообщил Reuters со ссылкой на письмо представителя ведомства. Отмечается, что это всемирная кампания на нескольких языках. На этой неделе госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США выплатят награду в 10 миллионов за информацию о лицах, которые вмешиваются в американские выборы по заданию иностранных государств. После этого россияне стали получать СМС с соответствующим предложением. В российском МИДе это назвали «гибридной атакой».