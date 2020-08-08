Глава Минфина допустил менее глубокий спад российской экономики, чем в других странах

Глава Минфина Антон Силуанов допустил менее глубокий спад российской экономики из-за пандемии коронавируса и более динамичное восстановление, чем в других странах. Решение рейтингового агентства Fitch сохранить оценку суверенного кредитного рейтинга страны на уровне BBB со стабильным прогнозом министр назвал еще одним подтверждением того, что «выстроенная в России макроэкономическая конструкция сохраняет устойчивость даже в условиях турбулентной внешней конъюнктуры».

Fitch ожидает, что российский ВВП в текущем году сократится на 5,2% из-за последствий эпидемии. При этом, по мнению международного агентства, принятые Россией меры и чрезвычайная волатильность цен на нефть позволят стране повысить макроэкономическую стабильность и сохранить устойчивость суверенного баланса.