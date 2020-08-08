Правозащитники сообщают о задержанных в центре Минска участниках оппозиционной акции. Речь идет о по меньшей мере четырех участниках велосипедных акций солидарности, сообщил правозащитный центр «Весна». Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова не стала комментировать ТАСС эту информацию. При этом, она назвала «фейком» сообщение о сбитом машиной силовиков велосипедисте. По ее словам, предварительно известно, что у него был приступ эпилепсии. Сотрудники вызвали скорую. Сейчас он госпитализирован. Ранее телеграм-канал NEXTA Live сообщил, что один человек погиб во время разгона акции протеста в Минске.