Синоптики предупреждают о похолодании, которое придет в Центральный федеральный округ в середине следующей недели. Температура воздуха со среды опустится до 15-20 градусов, что примерно на 3 градуса ниже нормы, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда. Похолодание будет сопровождаться облачностью и кратковременными дождями.

Ранее Вильфанд не исключил, что это лето может стать самым дождливым за всю историю метеонаблюдений в Москве. По его словам, в мае в столице выпало три нормы осадков, в июне — более двух норм, в июле — месячная норма.