Bloomberg: Продажи айфонов в Китае — одном из важнейших рынков для Apple – оказались под угрозой

Продажи айфонов в Китае — одном из важнейших рынков для Apple – оказались под угрозой. Причина – в запрете американским компаниям иметь дело с китайским сервисом WeChat, который принадлежит компании Tencent. Согласно указу президента Дональда Трампа, американская корпорация не сможет распространять WeChat через магазин приложений, пишет Bloomberg. Агентство поясняет, что в Китае WeChat заменил большое количество разных сервисов: через него делают покупки, проводят различные платежи, используют его «для всех форм деловых и личных коммуникаций». Исходя из этого Bloomberg предполагает, что, если Apple не найдет способ каким-то образом обойти запрет, жители Китая и других стран Азии вместо айфонов начнут покупать топовые модели Huawei. Таким образом, приказ Трампа принесет пользу компании, с которой американский президент «воюет» уже несколько лет.