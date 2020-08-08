Международное агентство Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на инвестиционном уровне «BBB»

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на инвестиционном уровне «BBB». Прогноз стабильный. Краткосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте подтвержден на уровне F2. Как говорится в сообщении агентства, рейтинг на уровне «BBB» отражает надежную и последовательную политическую основу России, устойчивый уровень внутреннего и внешнего фискального баланса, прочную позицию по суверенным чистым иностранным активам и низким государственным долгом, а также, одновременно, низкими перспективами экономического роста, высокой сырьевой зависимостью и слабыми показателями корпоративного управления по сравнению со странами-аналогами. «Стабильный прогноз» отражает мнение Fitch о том, что реакция России на шок от пандемии и чрезвычайную волатильность нефтяных цен будут способствовать повышению макроэкономической стабильности и сохранению прочности суверенного баланса.