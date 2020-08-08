Посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев: ситуация с задержанными россиянами могла быть спровоцирована из третьей страны

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев считает, что ситуация с задержанными россиянами могла быть спровоцирована из третьей страны. По его словам, представлены убедительные факты, подтверждающие, что готовилась провокация, чтобы осложнить отношения Москвы и Минска. Дипломат уверен, что проверка российского Следственного комитета подтвердит «заказной характер масштабной аферы, в которую были втянуты» россияне. Посол сообщил, что российские дипломаты 6–7 августа встретились с арестованными, «которые по прежнему не понимают причин своего задержания, как и предъявленных обвинений в приготовлении к участию в массовых беспорядках». Мезенцев подчеркнул, что Россия «не позволит себе шагов, которые могут содействовать нарушению общественного порядка и законности, росту напряженности в братской Беларуси, особенно в предвыборный период».

33 россиянина были задержали в Белоруссии 29 июля. По версии белорусских спецслужб, это бойцы ЧВК Вагнера, которые прибыли в Республику, чтобы дестабилизировать обстановку в преддверии президентских выборов, назначенных на 9 августа. В Кремле эти обвинения назвали инсинуациями.