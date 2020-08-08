«Ювентус» на своем поле обыграл «Лион» в ответном матче 1⁄ 8 финала Лиги чемпионов. Проходивший в Турине при пустых трибунах матч завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. В составе «Ювертуса» дубль оформил Криштиану Роналду. Но эта победа не позволила итальянскому клубу пройти в следующий раунд еврокубка. Первая встреча, проходившая во Франции, завершилась со счетом 1:0 в пользу «Лиона» и французская команда вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов благодаря голу, забитому на чужом поле.

В четвертьфинале «Лион» сыграет с «Манчетсер Сити», который в параллельной встрече обыграл мадридский «Реал» 2:1. Четвертьфиналы, полуфиналы и финал этого сезона Лиги чемпионов пройдут с 12 по 23 августа на двух стадионах в Лиссабоне.