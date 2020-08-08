В американском городе Портленд (штат Орегон) произошли беспорядки. Около 200 человек собралась в одном из городских парков, несмотря на призыв мэра не выходить на улицы, а затем двинулась к местному полицейскому участку. Протестующие закрасили стены краской, прокололи шины патрульных машин, повредили камеры наружного наблюдения и развели костер рядом со зданием. В ходе столкновения один полицейский был травмирован брошенным камнем, а женщину, которая попыталась остановить хулиганов, облили белой краской, сообщила телекомпания Эй-би-си. По ее данным, задержаны более десятка участников беспорядков, а всего с конца мая в городе были арестованы в общей сложности более 400 человек. Акции в Портленде продолжаются уже 70 дней со времени гибели в результате задержания полицией афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.