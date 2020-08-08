В Минске водители устроили акцию в поддержку двух звукооператоров, арестованных на 10 суток за песню «Перемен!»

В Минске водители устроили акцию в поддержку двух звукооператоров, арестованных на 10 суток за песню Виктора Цоя «Перемен!» на провластном концерте. Водители сигналили, а из окон машин звучала эта песня. Все это происходило на проспекте Независимости — центральной улице города. Как передает интернет-портал Tut.by, примерно через полчаса сотрудники ГАИ перекрыли проспект. После 8 вечера движение возобновили. Организованный властями концерт, на котором Кирилл Галанов и Владислав Соколовский включили «Перемен!», прошел в Минске 6 августа. Звукооператоров обвинили в мелком хулиганстве и неповиновении милиции.