В Минске водители устроили акцию в поддержку двух звукооператоров, арестованных на 10 суток за песню «Перемен!»

В Минске водители устроили акцию в поддержку двух звукооператоров, арестованных на 10 суток за песню Виктора Цоя «Перемен!» на провластном концерте. Водители сигналили, а из окон машин звучала эта песня. Все это происходило на проспекте Независимости — центральной улице города. Как передает интернет-портал Tut.by, примерно через полчаса сотрудники ГАИ перекрыли проспект. После 8 вечера движение возобновили. Организованный властями концерт, на котором Кирилл Галанов и Владислав Соколовский включили «Перемен!», прошел в Минске 6 августа. Звукооператоров обвинили в мелком хулиганстве и неповиновении милиции.
2020-08-08T01:13:47+03:00
2020-08-08T01:13:47+03:00
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01:13, 08 августа 2020
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