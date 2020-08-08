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01:12, 08 августа 2020

Вице-президент Гильдии продюсеров России Виктор Глухов погиб в Крыму

Вице-президент Гильдии продюсеров России Виктор Глухов погиб в Крыму. Причиной стал несчастный случай, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу гильдии. Источник в правительстве Республики уточнил, что это произошло в поселке Новый свет на туристическом маршруте «тропа Голицына». Глухов делал фотографии, не удержался на краю скалы и упал в пропасть. Глухов — почетный кинематографист России. С 2001 года он возглавлял компанию «Российский кинопрокат». Продюсировал такие фильмы, как «Небеса обетованные», «Предсказание», «Неваляшка», «Любить по-русски», «9 рота». Ему было 67 лет.



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