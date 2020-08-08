Число погибших в авикатастрофе в Индии достигло 20. Более 140 человек пострадали. Об этом сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на власти страны. Авария произошла в городе Кожикоде штата Керала. Лоукостер Air India Express во время посадки на большой скорости выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, упал в ущелье и развалился на две части. Возгорания не произошло. Отмечается, что в это время шел сильный дождь. На борту находилось свыше 190 человек. Это был вывозной рейс из Дубая, доставлявший домой застрявших из-за коронавируса граждан. В Генконсульстве России сообщили, что россиян среди пассажиров не было.