Клуб «Зенит» собрал все главные награды завершившегося в России футбольного сезона

Накануне питерцы одержали победу над московским «Локомотивом» в матче за Суперкубок. Игра на стадионе «ВЭБ-Арена» завершилась со счетом 2:1. Также «Зенит» является обладателем Кубка России и чемпионом страны.

Чемпионат России по футболу открывается двумя матчами.

Новый чемпионат начинается через 17 дней после окончания предыдущего, что несомненно повлияло на подготовку команд и формирование составов. Большинство клубов только приступили к поиску новичков, но такая возможность сохранится до октября. Трансферное окно продлено на два с лишним месяца. Новичок лиги — Химки, который сегодня играет с ЦСКА, стал центром скандала. В клубе появился новый тренер, бывший наставник спартаковского дубля Дмитрий Гунько, тогда как Сергея Юрана, который вывел Химки в Премьер-Лигу, уволили. Команда готова была стать своеобразным фарм-клубом Спартака, но кандидаты на аренду пока не хотят переходить в Химки и играть будут те, кто выходил с командой в Премьер – Лигу и в финал Кубка России. Клубы обратились в Лигу с просьбой ограничить количество аренд из одной команды. Этот, как и многие вопросы Лиге придется решать уже по ходу чемпионата.

Во втором матче дня Тамбов примет на своем поле Ростов.