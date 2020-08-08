Сотрудники белорусских силовых структур задержали накануне участников велопробега солидарности в Минске

При этом нередко они действовали жестко, пишет местное интернет-издание Tut.by. По информации правозащитного центра «Весна», для борьбы с участниками акции были привлечены ОМОН, милиция и солдаты внутренних войск. Массовые задержания проходили у Академии наук и площади Победы. Велосипедистов задерживали прямо с велосипедами. По информации очевидцев, есть пострадавшие — одного из задержанных увезла скорая. Также накануне были задержаны корреспонденты телеканала «Настоящее время» — двое граждан Украины Ирина Ромалийская, Иван Гребенюк и россиянин Юрий Баранюк. В МВД Белоруссии сказали агентству РИА Новости, что причиной стало отсутствие у них аккредитации. Директор телеканала «Настоящее время» Павел Буторин сказал «Эху Москвы», что они возмущены задержанием своих коллег.

Позже появилась информация, что задержанных выдворяют из страны. «Настоящее время» – это русскоязычный телеканал, который создан при участии «Радио Свобода» и медиахолдинга «Голос Америки». Его редакция располагается в Праге.