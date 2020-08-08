Число погибших в результате крушения пассажирского самолета на юго-западе Индии выросло до 20

Об этом газете Hindustan Times рассказали власти штата Керала. Среди погибших, по данным издания, командир авиалайнера и пилот. Еще более 140 пассажиров пострадали в результате инцидента, некоторые из них получили серьезные травмы. Boeing-737 компании Air India выкатился после посадки за пределы ВПП, Его корпус развалился на несколько частей. Посадка самолета происходила во время ливня. Рейс из Дубая, как сообщается, выполнялся в рамках программы по возвращению граждан Индии из-за рубежа в период пандемии коронавируса.
2020-08-08T00:03:28+03:00
2020-08-08T00:03:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:03, 08 августа 2020
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