Число погибших в результате крушения пассажирского самолета на юго-западе Индии выросло до 20

Об этом газете Hindustan Times рассказали власти штата Керала. Среди погибших, по данным издания, командир авиалайнера и пилот. Еще более 140 пассажиров пострадали в результате инцидента, некоторые из них получили серьезные травмы. Boeing-737 компании Air India выкатился после посадки за пределы ВПП, Его корпус развалился на несколько частей. Посадка самолета происходила во время ливня. Рейс из Дубая, как сообщается, выполнялся в рамках программы по возвращению граждан Индии из-за рубежа в период пандемии коронавируса.