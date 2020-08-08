Почти 12 тысяч человек с коронавирусом скончались в июне

Такие данные приводит Росстат.

Около 5,5 тысяч человек умерли за первый месяц лета непосредственно от коронавируса. Но данные Росстата также учитывают скончавшихся пациентов, у которых вирус не был идентифицирован при жизни, но по течению заболевания высока вероятность, что смерть наступила именно из-за него, а также тех, у кого причиной смерти стала другая болезнь, но на развитие смертельных осложнений повлиял COVID-19. В эту статистику попали и те, у кого вирус не оказал серьезного влияния на болезнь, которая привела к кончине. Всего 12 тысяч человек, что 2,5 раза больше, чем указано в статистике оперативного штаба. По данным Росстата, за весь период с начала эпидемии и по конец июня зафиксировано 27,5 тысяч летальных исходов среди пациентов с коронавирусом, это чуть более 4%.

Расхождение с данными оперативного штаба в Росстате объясняют разной методологией подсчетов.

В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом. Всего жертвами инфекции с начала пандемии, по данным оперативного штаба, в российской столице стали более 4 500 человек. В мэрии напомнили, что в столице ведется кампания по массовому добровольному тестированию граждан на антитела к коронавирусной инфекции.