Федерация футбола Белоруссии перенесла игры, которые были назначены на сегодняшний и завтрашний дни

На сайте организации объявлено, что матчи переносятся на следующую неделю. Причины такого решения не называются. Однако накануне на встрече «Шахтера» и «Динамо» фанаты скандировали лозунги, которые популярны у оппозиционеров. Также планировались такие выступления и на матчах перед выборами, которые назначены на это воскресенье.
2020-08-07T23:03:36+03:00
2020-08-07T23:03:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
23:03, 07 августа 2020
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