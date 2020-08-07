Федерация футбола Белоруссии перенесла игры, которые были назначены на сегодняшний и завтрашний дни

На сайте организации объявлено, что матчи переносятся на следующую неделю. Причины такого решения не называются. Однако накануне на встрече «Шахтера» и «Динамо» фанаты скандировали лозунги, которые популярны у оппозиционеров. Также планировались такие выступления и на матчах перед выборами, которые назначены на это воскресенье.