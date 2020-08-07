Прокуратура проверяет сообщения о том, что на одном из рудников Норникеля произошел сброс сточных вод

В компании отмечают, что все это осуществлялось с разрешения Росприроднадзора. Ранее в интернете появилось видео, авторы которого говорят, что засняли сброс отходов в районе рудника «Октябрьский». На кадрах, как передает агентство «Интерфакс», видно, как мутная жидкость серого цвета стекает по земле в ручей. Она также оставляет грязные пятна вдоль берегов.