Суд в Саранске арестовал на 2 месяца бывшего проректора МГУ и бывшего министра строительства Самарской области Гришина

Суд в Саранске арестовал на два месяца бывшего проректора МГУ и бывшего министра строительства Самарской области Алексея Гришина.

Его задержали по уголовному делу о преднамеренном банкротстве одной из мордовских компаний. Как сказали агентству РИА Новости в следственном управлении СК по республике, Гришину предъявлено обвинение также в мошенничестве и даче взятки. В московском университете арестованный проработал меньше года – с осени 2019 по июль 2020 года. В вузе говорят, что он уволился еще в конце прошлого месяца.