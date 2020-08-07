Глава американской контрразведки говорит о новом вмешательстве России в президентские выборы

Директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина уверен, что Кремль пытается очернить кандидата в президенты демократа Джо Байдена и поддержать действующего главу Белого дома Дональда Трампа. Некоторые связанные с российским властями действующие лица высказываются в поддержку действующего президента в социальных сетях и на российском телевидении, сказал глава контрразведки. В качестве примера он привел «пророссийского украинского парламентария» Андрея Деркача, который, по его словам, распространяет обвинения в коррупции в том числе в отношении Байдена. Россия неоднократно отвергала обвинения во вмешательстве, в том числе в предыдущие выборы американского президента..