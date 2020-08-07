Акция за освобождение задержанных в Белоруссии россиян пройдет у белорусского посольства в Москве в субботу

Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член Совета по правам человека при президенте РФ Екатерина Винокурова.

«Я об этой акции знаю только из телеграм-канала. Акция не является ни за, ни против Лукашенко – это дело Белоруссии, она, как написано в этом телеграм-канале, является акцией за освобождение всех захваченных в Белоруссии россиян и за освобождение политтехнолога Виталия Шклярова. Акция пройдет у посольства Белоруссии в России. Я как член СПЧ думаю прийти туда понаблюдать за акцией, в частности, за действиями полиции», — сказала она.

Акция за освобождение задержанных в Белоруссии россиян состоится в субботу 8 августа в 15.00 по адресу Маросейка, дом 17⁄ 6 .

Предвыборная кампания в Белоруссии сопровождается арестами политиков, разгонами акций, задержаниями активистов, а также освещающих протестные акции журналистов