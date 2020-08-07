Представители коренных народов Севера и Сибири просят Илона Маска не покупать продукцию «Норникеля

Представители коренных народов Севера и Сибири просят американского бизнесмена Илона Маска не покупать продукцию «Норникеля». Основатель компании Tesla ранее призвал производителей повысить объемы выпуска никеля, который является важным компонентом для аккумуляторов. Как говорится в письме неформально объединения представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, они добиваются независимой оценки экологического ущерба от деятельности «Норникеля» на Таймыре и в Мурманской области, — пишет газета РБК. Авторы письма призывают бойкотировать корпорацию до тех пор, пока она не возместит ущерб от недавней аварии на норильской ТЭЦ. Представители «Норникеля» и Илона Маска обращение коренных народов пока не комментировали.