Федеральная налоговая служба России увеличила количество запросов в банке о счетах клиентов

Как передает агентство РИА Новости, после снятия карантина количество таких обращений со стороны налоговиков выросло в четыре раза.

Об этом говорится в письме Ассоциации банков России ФНС. Представители отраслевого союза считают увеличение числа запросов довольно критичным. Банки не справляются с обработкой писем налогового ведомства, потому что часть их сотрудников до сих пор остается на удаленке. Источник агентства в Налоговой службе объяснил рост числа запросов возобновлением проверок после снятия коронавирусных ограничений.