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22:32, 07 августа 2020

Резкий рост заражений коронавирусом отмечается в Италии

За последние сутки было зафиксировано 522 случая, самый высокий показатель с мая. При этом сам суточный прирост оказался на 38% выше, чем накануне. Около трети подтвержденных случаев инфицирования приходится на северо-восточный регион Венето. По данным местных властей, инфекцию чаще всего обнаруживали у жителей, которые недавно побывали, в том числе, в отпуске в Испании, в Перу, на Мальте, в Хорватии и в Греции.



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