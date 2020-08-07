Резкий рост заражений коронавирусом отмечается в Италии

За последние сутки было зафиксировано 522 случая, самый высокий показатель с мая. При этом сам суточный прирост оказался на 38% выше, чем накануне. Около трети подтвержденных случаев инфицирования приходится на северо-восточный регион Венето. По данным местных властей, инфекцию чаще всего обнаруживали у жителей, которые недавно побывали, в том числе, в отпуске в Испании, в Перу, на Мальте, в Хорватии и в Греции.