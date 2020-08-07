Более 5 тыс нарушений, по словам наблюдателей, зафиксировали за 3 дня досрочного голосования в Белоруссии

Более пяти тысяч нарушений, по словам независимых наблюдателей, было зафиксировано за три дня досрочного голосования на президентских выборах в Белоруссии. Чаще всего это связано с тем, что самих наблюдателей не допускали на участки, запрещали им знакомиться с протоколами. Кроме того, наблюдатели говорили, что количество людей, которые приходили на участки, не совпадало с официальным числом голосов, — передает агентство Интерфакс.

Между тем, сегодня в Минске проходит акция в поддержку двух звукооператоров. Их посадили на десять суток ареста за то, что накануне на мероприятии, организованном властями, они включили песню «Перемен» группы «Кино». На саму акцию пришли сторонники оппозиционного кандидата Светланы Тихановской. По центральной улице Минска едут автомобили, которые сигналят и включают песни «Перемен». Из-за этого сотрудники ГАИ ненадолго перекрывали Проспект Независимости.