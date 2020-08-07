Задержанных журналистов телеканала «Настоящее время» высылают из Белоруссии

Пресс-секретарь Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий написал в фейсбуке, что троих корреспондентов уже вывезли из РУВД в Минске. Ирина Ромалийская успела сказать, что их везут в отель, а потом в аэропорт.

Ранее стало известно, что журналистов задержали в отеле «Минск». В МВД Белоруссии сказали агентству РИА Новости, что причиной задержания стало отсутствие аккредитации у корреспондентов телеканала. В редакции «Настоящего времени» сказали «Эху», что возмущены происходящим. «Настоящее время» — русскоязычный новостной канал, редакция которого располагается в Праге и в создании которого участвовали «Радио Свобода» и медиахолдинг «Голос Америки». Из трех задержанных – Иван Гребенюк и Ирина Ромалийская являются гражданами Украины, а Юрий Баранюк – россиянин.

Аресты в Белоруссии показывают, что у президента Александра Лукашенко в преддверии выборов беда не только с нервами, но и с головой, — считает главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов.