Количество жертв в результате крушения самолета в Индии достигло 17 человек

Россиян на борту не было.

Инцидент произошел в аэропорту индийского города Кожикоде, где в этот момент шел сильный дождь. Самолет компании Air India Express, выполнявший рейс из Дубая, совершил жесткую посадку, выкатился за пределы взлетно-посадочный полосы и буквально развалился на части. В сети опубликованы фотографии с места крушения, на которых видно, что носовая часть лайнера оказалась в десятках метров от хвоста, повсюду обломки. На бору находились более 190 пассажиров и члены экипажа. Среди погибших – пилот самолета. Пострадали 123 человека, 15 находятся в тяжелом состоянии. Как сообщается, спасателям удалось извлечь из лайнера всех пассажиров. На место также прибыли медики.

Как стало известно, рейс выполнялся в рамках программы по возвращению граждан Индии из-за рубежа.

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