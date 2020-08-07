Белоярская атомная электростанция на Урале отрицает факт радиационного загрязнения в районе речки Ольховка

Представители предприятия сказали агентству ТАСС, что рекультивация земель здесь не требуется, уровень радиации, который наблюдается на территории реки, не опасен для населения.

Само загрязнение речной системы Ольховки произошло еще полвека назад из-за несовершенства санитарных норм и правил, — сказали на предприятии. Ранее интернет-издание Znak.com написало о том, что в районе АЭС наблюдаются участки радиоактивного загрязнения, и это может свидетельствовать о том, что эту местность следует оградить, изучить и по возможности рекультивировать.