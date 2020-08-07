Мещанский суд Москвы приостановил на 3 месяца работу сервиса такси премиум-класса Wheely

Причиной стал отказ компании передавать властям сведения о перемещении своих машин.

Суд признал, что сервис нарушил статью кодекса об административных правонарушениях, которая требует выполнять предписания прокуратуры или должностного лица.

Накануне основатель Wheely Антон Чиркунов написал на сайте vc.ru о конфликте с мэрией Москвы. Он считает, что требование департамента транспорта о передаче данных геолокации незаконно, поскольку, — добавил Чиркунов, — это даже в обезличенном виде позволяет определять клиента, и в итоге информация личного плана может попасть в руки неизвестных, — пояснил Чиркунов.