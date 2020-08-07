Цены на нефть незначительно снижаются этим вечером

Баррель марки Brent опустился на полтора процента ниже 44,5 долларов. Это связано с опасениями инвесторов, что само восстановление спроса замедляется из-за роста числа заражений коронавирусом, — передает агентство Интерфакс. Некоторые эксперты не исключают, что в целом, по итогам недели, цены на нефть могут показать рост почти на 4%.