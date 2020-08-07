Совет Евросоюза уменьшил список иностранных государств, из которых разрешен въезд странам-членам сообщества

Из перечня исключили Марокко. Таким образом, общее количество стран, гражданам которых разрешается въезд в ЕС, сейчас составляет 11. Туда входят, в том числе, Грузия, Южная Корея, Руанда, Тунис, Уругвай и Китай, при условии, что эта страна снимет свои ограничения для европейцев, — передает агентство Интерфакс. Россия вновь не вошла в этот список.