Совет Евросоюза уменьшил список иностранных государств, из которых разрешен въезд странам-членам сообщества

Из перечня исключили Марокко. Таким образом, общее количество стран, гражданам которых разрешается въезд в ЕС, сейчас составляет 11. Туда входят, в том числе, Грузия, Южная Корея, Руанда, Тунис, Уругвай и Китай, при условии, что эта страна снимет свои ограничения для европейцев, — передает агентство Интерфакс. Россия вновь не вошла в этот список.
2020-08-07T21:02:21+03:00
2020-08-07T21:02:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:02, 07 августа 2020
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