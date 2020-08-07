В Индии растет число жертв аварии самолета на юго-западе страны

Пассажирский лайнер выкатился при посадке за пределы взлетно-посадочной полосы в штате Керала. По разным данным, число жертв составляет от 14 до 16 человек, более 120 пострадали. Лайнер компании Air India прилетел из Дубая, что могло послужило причиной аварии пока не сообщается.