Глава РПЛ Сергей Прядкин готов уйти в отставку при условии, что такое решение примут клубы-участники высшего дивизиона, — пояснил Прядкин. Он добавил, что кандидатуру возможного преемника сам он лично не обсуждал. На этой неделе ряд спортивных интернет-изданий написали о том, что несколько команд потребовали ухода нынешнего главы премьер-лиги, поскольку недовольны тем, как прошли последние туры минувшего сезона.
2020-08-07T20:32:44+03:00
2020-08-07T20:32:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:32, 07 августа 2020
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