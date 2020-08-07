Глава РПЛ Сергей Прядкин готов уйти в отставку при условии, что такое решение примут клубы-участники высшего дивизиона, — пояснил Прядкин. Он добавил, что кандидатуру возможного преемника сам он лично не обсуждал. На этой неделе ряд спортивных интернет-изданий написали о том, что несколько команд потребовали ухода нынешнего главы премьер-лиги, поскольку недовольны тем, как прошли последние туры минувшего сезона.