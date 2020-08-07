В Нью-Йорке почти 180 тысяч жителей остались без света

В основном это люди, которые проживают на Манхэттене. Как пишет газета The New York Times, перебои с электроснабжением наблюдались в течение часа. Это оказалось также влияние на работу метро. В начале недели на восточное побережье США обрушился ураган Исайа, жертвами стихии стали несколько человек, почти 3 миллиона остались без света.