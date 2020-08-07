В Нью-Йорке почти 180 тысяч жителей остались без света

В основном это люди, которые проживают на Манхэттене. Как пишет газета The New York Times, перебои с электроснабжением наблюдались в течение часа. Это оказалось также влияние на работу метро. В начале недели на восточное побережье США обрушился ураган Исайа, жертвами стихии стали несколько человек, почти 3 миллиона остались без света.
2020-08-07T20:32:15+03:00
2020-08-07T20:32:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:32, 07 августа 2020
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