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20:32, 07 августа 2020

В Нью-Йорке почти 180 тысяч жителей остались без света

В основном это люди, которые проживают на Манхэттене. Как пишет газета The New York Times, перебои с электроснабжением наблюдались в течение часа. Это оказалось также влияние на работу метро. В начале недели на восточное побережье США обрушился ураган Исайа, жертвами стихии стали несколько человек, почти 3 миллиона остались без света.



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