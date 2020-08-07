Адвокатская палата Ленинградской области рассмотрит жалобу на одного из адвокатов журналиста Ивана Сафронова

Заседание квалификационной комиссии по делу Евгения Смирнова запланировано на 31 августа. Сам защитник выразил надежду, что дисциплинарное производство будет прекращено, — передает агентство Интерфакс. Ранее министерство юстиции направило жалобы в отношении шестерых адвокатов Сафронова.

Это было сделано после обращения в ФСБ. Спецслужба обращает внимание, что адвокаты отказались давать подписку о неразглашении данных предварительного расследования, что в ведомстве посчитали незаконным. Сами адвокаты говорят, что расценивают происходящее как попытку давления на защиту. Иван Сафронов был задержан месяц назад по делу о государственной измене. Сам он вины не признает.