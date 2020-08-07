Соединенные штаты ввели санкции против главы администрации Гонконга Кэрри Лам

Также в новый список попали еще 11 китайских чиновников. Вашингтон считает их причастными к ограничению политических свобод в автономии. Белый дом осудил ранее решение гонконгского правительства отложить на год выборы в Законодательный совет города. Изначально они должны были пройти в начале сентября. До этого американские власти раскритиковали принятия закона о безопасности, который, как полагает руководство США, лишает Гонконг прав автономии.
2020-08-07T20:03:44+03:00
2020-08-07T20:03:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:03, 07 августа 2020
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