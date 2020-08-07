Интерпол направляет своих специалистов в Бейрут

Это сделано по запросу ливанских властей, — сказали в международной организации. В группу экспертов войдут специалисты по идентификации жертв стихийных бедствий. В результате серии взрывов в бейрутском порту погибли около 150 человек, несколько тысяч получили травмы. Президент Ливана Мишель Аун сегодня не исключил, что аммиачная селитра на складе в порту могла сдетонировать из-за некоего внешнего воздействия, в том числе взрыва бомбы или удара ракеты, — передает местный телеканал LBCI.