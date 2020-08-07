Число жертв крушения пассажирского самолета на юго-западе Индии выросло до 11

Об этом сообщает полиция штата Керала, где произошла авария. По предварительным данным, травмы получили около пятидесяти человек, — передает местное телевидение. Всего же на борту по разным оценкам находилось от 170 до 191 пассажира. Самолет прилетел из Дубая, при посадке воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы и развалилось на несколько частей. Что послужило причиной аварии – пока не сообщается.