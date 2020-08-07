Россия сохранит налоговые соглашения с Мальтой и Люксембургом

Обе страны, как сказал российский замминистра финансов Алексей Сазанов, в целом, согласились пересмотреть действующие налоговые договоры. Москва хочет ввести налог на дивиденды, которые переводятся за рубеж. Ранее из-за провалов переговоров по этому вопросу, Россия приняла решение о выходе из соглашения, которое касается двойного налогообложения с Кипром. Сегодня замминистра финансов Сазанов сказал, что российская сторона согласилась на консультации с кипрской делегацией. Переговоры должны пройти в Москве на следующей неделе.