Росстат: Смертность россиян в июне увеличилась на 25 тыс. человек по сравнению с прошлым июнем

Почти 12 тысяч человек, которые умерли в июне, были заражены коронавирусом. Однако, добавили в ведомстве, непосредственно эта инфекция стала причиной смерти чуть менее 5,5 тысяч россиян. Еще у полутора тысяч коронавирус мог быть непосредственной причиной смерти, однако, пока это не доказано. В тех регионах, где вспышка заболевания произошла раньше, смертность в июне снизилась, — добавили в Росстате. Всего в первый летний месяц в стране скончалось чуть менее 163 тысяч человек.

Летальность коронавирусной инфекции в России за апрель — июнь в зависимости от методики подсчета составила от 2,5% до 4,2%, следует из опубликованных в пятницу данных Росстата и сведений по заболеваемости, которые публикует федеральный оперативный штаб по борьбе с новым заболеванием.