Въезд в Финляндию закрыт для российских граждан минимум до восьмого сентября

Страны, границы с которыми можно открыть, правительство Финляндии определяет по особому коэффициенту.

Раз в две недели власти Финляндии проверяют ситуацию с эпидемией коронавируса в других странах. Открывать или нет границы, решают, исходя из коэффициента заболеваемости вирусом. Об этом сообщило генеральное консульство Финляндии в Петербурге. Коэффициент высчитывают так: число новых случаев заражения в течение двух недель делят на количество населения и умножаются на сто тысяч. Сейчас коэффициент в России равен пятидесяти двум.

Финляндия же отменяет ограничение на въезд тем странам, коэффициент в которых не превышает восьми. Если заболевших в стране становится больше, Финляндия закрывает границы. Так накануне перестали пускать граждан Бельгии, Нидерландов и Андорры.

Пока что россияне могут полететь только в Турцию, Великобританию, Танзанию, Абхазию и Черногорию. Со следующей недели наладится сообщение со Швейцарией. Однако выехать в эти страны можно только для работы, учёбы, лечения и ухода за родственниками.