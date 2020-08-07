СК не стал возбуждать уголовное дело против бывшего заместителя главы ведомства Бастрыкина Александра Сорочкина.

СК не стал возбуждать уголовное дело против бывшего заместителя главы ведомства Александра Бастрыкина Александра Сорочкина. Ранее экс-начальник управления Минобороны Михаил Барышев обвинял Сорочкина в коррупции. Барышев, который сам находится под следствием, утверждал, что был вынужден оплачивать тренировки в престижном фитнес-центре дочери замглавы СКР, — пишет газета «Коммерсантъ». Адвокаты Барышева сказали газете, что пока не приняли решение, обжаловать ли в суде отказ следствия в возбуждении дела.