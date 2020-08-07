Россия согласилась на новые переговоры с Кипром по вопросу о налоговом соглашении

Консультации пройдут на следующей неделе в Москве, — сказал сегодня замминистра финансов России Алексей Сазанов. В понедельник Москва объявила о решении выйти из соглашения с Кипром об избежании двойного налогообложения. Произошло это, в частности, из-за провала переговоров о внесении поправок в документ. Россия добивается введения налога 15% на дивиденды, которые переводятся за рубеж.
2020-08-07T18:31:46+03:00
2020-08-07T18:31:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:31, 07 августа 2020
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