Россия согласилась на новые переговоры с Кипром по вопросу о налоговом соглашении

Консультации пройдут на следующей неделе в Москве, — сказал сегодня замминистра финансов России Алексей Сазанов. В понедельник Москва объявила о решении выйти из соглашения с Кипром об избежании двойного налогообложения. Произошло это, в частности, из-за провала переговоров о внесении поправок в документ. Россия добивается введения налога 15% на дивиденды, которые переводятся за рубеж.